Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам.ошибок А. ??арушение управления в предложении с олнродными членами Б. Нарушение в построении предл.с причастным оборотом В. Нарушение видовременной соот...

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Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам.ошибок А. ??арушение управления в предложении с олнродными членами Б. Нарушение в построении предл.с причастным оборотом В. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм Г. Ошибка в построении сложного предложения Д. Нарушение в построении предл.с деепричастным оборотом Предложения: 1. Обратившийся к крестьянской теме в повести "мужик", чеховым увидена неустроенность и нелепость деревенской жизни 2. В рассказе "о любви" чехов размышляет о том , что как живое чувство губится самими любищами людьми 3. Старый ветеринар Иван Иванович говорил о брате,что он "недоедал , недопивал и все копил и клал в банк" 4. Есть ценности , которые вечны, имеющие значение для человека 5. Скворцы являются мастерами по воспроизведению разных звуков: кукареканье петуха, ржание жеребенка , мяуканье кошки 6. По окончанию пенсиона в Москве отец снарядил двух старших сыновей на учебу в Петербург , в военно-инжинерное училище 7. В повести "слепой музыкант" петрусь отправляется с дядей путешествовать и по возвращении поверил в спасительную силу исскуства 8. Лучики правды , человечности и красы есть в каждом герое "вишневого сада" 9. Стремясь к свободе и воспитанию , чехов унаследовал от родителей лучшие черты характера

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