Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам.ошибок А. ??арушение управления в предложении с олнродными членами Б. Нарушение в построении предл.с причастным оборотом В. Нарушение видовременной соот...
Русский язык
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам.ошибок А. ??арушение управления в предложении с олнродными членами Б. Нарушение в построении предл.с причастным оборотом В. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм Г. Ошибка в построении сложного предложения Д. Нарушение в построении предл.с деепричастным оборотом Предложения: 1. Обратившийся к крестьянской теме в повести "мужик", чеховым увидена неустроенность и нелепость деревенской жизни 2. В рассказе "о любви" чехов размышляет о том , что как живое чувство губится самими любищами людьми 3. Старый ветеринар Иван Иванович говорил о брате,что он "недоедал , недопивал и все копил и клал в банк" 4. Есть ценности , которые вечны, имеющие значение для человека 5. Скворцы являются мастерами по воспроизведению разных звуков: кукареканье петуха, ржание жеребенка , мяуканье кошки 6. По окончанию пенсиона в Москве отец снарядил двух старших сыновей на учебу в Петербург , в военно-инжинерное училище 7. В повести "слепой музыкант" петрусь отправляется с дядей путешествовать и по возвращении поверил в спасительную силу исскуства 8. Лучики правды , человечности и красы есть в каждом герое "вишневого сада" 9. Стремясь к свободе и воспитанию , чехов унаследовал от родителей лучшие черты характера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-5 Б-1 В-7 Г-2 Д-9 Думаю ,так .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В зоопарке 30 обезьян . 10 из них у гостей берут конфеты , 15 печенье , а 9 не берут не че??о . сколько обезьян берут у пасетителий и конфеты и печ...
Математика
Для музыкального кружка выделили 15 рубабов, 10 дутаров и 5 дойр. сколько всего музыкальных инструментов выделили для кружка? Как правило решит з...
Математика
Выпишите все числа натурального ряда ,предшествующие числу: а)...,.....,3. б)...,,,,...................10