Для музыкального кружка выделили 15 рубабов, 10 дутаров и 5 дойр. Сколько всего музыкальных инструментов выделили для кружка?

Математика

Для музыкального кружка выделили 15 рубабов, 10 дутаров и 5 дойр. Сколько всего музыкальных инструментов выделили для кружка?

Автор: Гость