Для музыкального кружка выделили 15 рубабов, 10 дутаров и 5 дойр. Сколько всего музыкальных инструментов выделили для кружка?
Математика
Для музыкального кружка выделили 15 рубабов, 10 дутаров и 5 дойр. Сколько всего музыкальных инструментов выделили для кружка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+5=15 значит: 15+15=30 ИЗИ:3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Read and say what it is:-a place where we usually sit at desks and have classes; -a thing,where we keep books; -a thing we usually have on the wall...
Физика
Какова кинетическая энергия космического коробля"Союз" массой 6,6т, движущегося по орбите со скоростью 7,8 км/с?
Литература
Математика