Для музыкального кружка выделили 15 рубабов, 10 дутаров и 5 дойр. Сколько всего музыкальных инструментов выделили для кружка?

Математика
Для музыкального кружка выделили 15 рубабов, 10 дутаров и 5 дойр. Сколько всего музыкальных инструментов выделили для кружка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+5=15 значит: 15+15=30 ИЗИ:3
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