Выпишите все числа натурального ряда ,предшествующие числу: а)...,.....,3. б)...,,,,...................10

Математика
Выпишите все числа натурального ряда ,предшествующие числу: а)...,.....,3. б)...,,,,...................10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)1,2,3. б)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
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