Выпишите все числа натурального ряда ,предшествующие числу: а)...,.....,3. б)...,,,,...................10
Математика
Выпишите все числа натурального ряда ,предшествующие числу: а)...,.....,3. б)...,,,,...................10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)1,2,3. б)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое количество теплоты выделится при затвердевание воды массой 2кг,взятой при температуре 15°С ? Плиз помогите как решить задачу
Информатика
Переведите числа в десятичную систему счисления(в скобках указываю систему!!!) 10110101110(2)= 7341(8)=
Математика
В начале года число абонентов телефонной компании «Юг» составляло 300 тыс. человек, а в конце года их стало 345 тыс. человек. На ск...