1 квадратный см меньше,чем 1 квадратный дм,во сколько раз

Математика
1 квадратный см меньше,чем 1 квадратный дм,во сколько раз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см^2=0,01дм^2 1 дм^2=100 см^2 1:10=0,01 раз больше
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