По поверхности воды в озере волна распроспростроняется со скоростью 6м/с.каковы п??риод и частота колебаний бакена,если длина волны 3м? срочно надо

Физика

По поверхности воды в озере волна распроспростроняется со скоростью 6м/с.каковы п??риод и частота колебаний бакена,если длина волны 3м? срочно надо

Автор: Гость