По поверхности воды в озере волна распроспростроняется со скоростью 6м/с.каковы п??риод и частота колебаний бакена,если длина волны 3м? срочно надо
Физика
По поверхности воды в озере волна распроспростроняется со скоростью 6м/с.каковы п??риод и частота колебаний бакена,если длина волны 3м? срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=L*v v=V/L=6/3=2 Гц T=1/v=1/2=0,5 c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Окружающий мир
Русский язык
Математика
Реши уравнения k:8=836+398= a:(108-99)=1043-264= И заданиемПреобразуй любое уравнение так чт??бы количество действий увеличилось,а корень ура...