Бабушка ну что ты пилишь меня с утра!? Сделайте пунктуационыый разбор предложени??.

Русский язык
Бабушка ну что ты пилишь меня с утра!? Сделайте пунктуационыый разбор предложени??.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знак завершения - ?! Предложение по цели высказывания вопросительное, по эмоциональной окраске - восклицательное. Бабушка - обращение, поэтому обособляется пилишь - пилить - 2 спряжение, поэтому в окончании пишется И. Окончание -ИШЬ с мягким знаком, так как это глагол 2 лица единственного числа
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