Поясните пожалуйста в 5 предложений Что может быть если неправильно пользоватьс?? электричеством ?
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Поясните пожалуйста в 5 предложений Что может быть если неправильно пользоватьс?? электричеством ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При ремонте квартиры электротехнические работы часто стараются сделать своими силами, не привлекая профессиональных электриков. А что, работа не такая уж тяжелая, физику в школе вроде бы учили – в самом деле, не боги же горшки обжигают? И столь же часто «домашние» электрики допускают множество ошибок, которые оборачиваются лишними проблемами. Какие же ошибки чаще всего делают непрофессиональные электрики и как их избежать?
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