Реши уравнения k:8=836+398= a:(108-99)=1043-264= И заданиемПреобразуй любое уравнение так чт??бы количество действий увеличилось,а корень уравнения не изменился.

Математика
Реши уравнения k:8=836+398= a:(108-99)=1043-264= И заданиемПреобразуй любое уравнение так чт??бы количество действий увеличилось,а корень уравнения не изменился.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K:8=836+398 k:8=1234 k=1234×8 k=9872. a:(108-99)=1043-264 a:9=1043-264 a:9=779 a=779×9 a=7011.
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