Реши уравнения k:8=836+398= a:(108-99)=1043-264= И заданиемПреобразуй любое уравнение так чт??бы количество действий увеличилось,а корень уравнения не изменился.

Математика

Реши уравнения k:8=836+398= a:(108-99)=1043-264= И заданиемПреобразуй любое уравнение так чт??бы количество действий увеличилось,а корень уравнения не изменился.

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