Помогите пожалуйста решить задачу. Одно издательство выпустило к новому учебному году 98 тысяч экземпляров учебников для 4 и 5 классов. На сколько учебных предметов выпущено учебников, если тираж по каждому предмету составляет ...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Одно издательство выпустило к новому учебному году 98 тысяч экземпляров учебников для 4 и 5 классов. На сколько учебных предметов выпущено учебников, если тираж по каждому предмету составляет 7 тысяч экземпляров. Решить задачу, обратную данной
Ответ(ы) на вопрос:
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Краткая запись задачи: Выпустило всего экземпляров: ? Тираж один предмет:7,000 Всего школьных предметов:14 7000×14=98,000(экз.) выпустило всего Ответ:98000 выпустило издательство к новому учебному году.
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