Помогите пожалуйста решить задачу. Одно издательство выпустило к новому учебному году 98 тысяч экземпляров учебников для 4 и 5 классов. На сколько учебных предметов выпущено учебников, если тираж по каждому предмету составляет ...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. Одно издательство выпустило к новому учебному году 98 тысяч экземпляров учебников для 4 и 5 классов. На сколько учебных предметов выпущено учебников, если тираж по каждому предмету составляет 7 тысяч экземпляров. Решить задачу, обратную данной

Автор: Гость