Решите математическое уравнение : икс умножить скобках 2 икс плюс 3 икс скобки равно 100
Математика
Решите математическое уравнение : икс умножить скобках 2 икс плюс 3 икс скобки равно 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Х+(5х)=100 6х=100 Х=50/3 Х=16 2/3
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