В зоопарке 30 обезьян . 10 из них у гостей берут конфеты , 15 печенье , а 9 не берут не че??о . сколько обезьян берут у пасетителий и конфеты и печенья? только печенья?

Математика

В зоопарке 30 обезьян . 10 из них у гостей берут конфеты , 15 печенье , а 9 не берут не че??о . сколько обезьян берут у пасетителий и конфеты и печенья? только печенья?

Автор: Гость