В зоопарке 30 обезьян . 10 из них у гостей берут конфеты , 15 печенье , а 9 не берут не че??о . сколько обезьян берут у пасетителий и конфеты и печенья? только печенья?

Математика
В зоопарке 30 обезьян . 10 из них у гостей берут конфеты , 15 печенье , а 9 не берут не че??о . сколько обезьян берут у пасетителий и конфеты и печенья? только печенья?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 конфет, 15 печенья
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