Мне посоветовали прочитать эту книгу,и я взял её в библиотеке. синтаксический раз??ор предложения ПЖ
Русский язык
Мне посоветовали прочитать эту книгу,и я взял её в библиотеке. синтаксический раз??ор предложения ПЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне посоветовали прочитать эту книгу, и я взял ее в библиотеке. ( Повествовательное, невосклицательное, сложное, состоит из двух частей соединенных интонацией перечисления.) Мне - местоимение, посоветовали - сказуемое выражено глаголом, прочитать - глагол, эту - местоимение, книгу - существительное, и - союз, я - местоимение, подлежащее, взял - сказуемое выражено глаголом, ее - местоимение, в - предлог, библиотеке - наречие.
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