При сложение двух целых положительных, Артём приписал лишний ноль. Вместо 246 он по??учил 687. К какому числу Артём приписал ноль
Математика
При сложение двух целых положительных, Артём приписал лишний ноль. Вместо 246 он по??учил 687. К какому числу Артём приписал ноль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+y=246 x+y=687 !!!!!!!!!!
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