При сложение двух целых положительных, Артём приписал лишний ноль. Вместо 246 он по??учил 687. К какому числу Артём приписал ноль

Математика

При сложение двух целых положительных, Артём приписал лишний ноль. Вместо 246 он по??учил 687. К какому числу Артём приписал ноль

Автор: Гость