При сложение двух целых положительных, Артём приписал лишний ноль. Вместо 246 он по??учил 687. К какому числу Артём приписал ноль

Математика
При сложение двух целых положительных, Артём приписал лишний ноль. Вместо 246 он по??учил 687. К какому числу Артём приписал ноль
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+y=246 x+y=687 !!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам.ошибок А. ??арушение управления в предложении с олнродными членами Б. На...
Ответить
Математика
Решите математическое уравнение : икс умножить скобках 2 икс плюс 3 икс скобки равно 100
Ответить
Математика
В зоопарке 30 обезьян . 10 из них у гостей берут конфеты , 15 печенье , а 9 не берут не че??о . сколько обезьян берут у пасетителий и конфеты и печ...
Ответить
Математика
Для музыкального кружка выделили 15 рубабов, 10 дутаров и 5 дойр. сколько всего музыкальных инструментов выделили для кружка? Как правило решит з...
Ответить
Математика
Выпишите все числа натурального ряда ,предшествующие числу: а)...,.....,3. б)...,,,,...................10
Ответить