К какому классу относится цифра 5 в числе 836825883? --------------------------------------------------------------------------------------- ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: -----------------------------------------------------------------...
Математика
К какому классу относится цифра 5 в числе 836825883? --------------------------------------------------------------------------------------- ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: --------------------------------------------------------------------------------------- 1. класс единиц 2. класс сотен 3.класс тысяч 4. класс миллионов ***************************************************************************** Буду очень благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.класс тысяч #$_&-;;+8(:$57++;"_
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