К какому классу относится цифра 5 в числе 836825883? --------------------------------------------------------------------------------------- ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: -----------------------------------------------------------------...

Математика

К какому классу относится цифра 5 в числе 836825883? --------------------------------------------------------------------------------------- ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: --------------------------------------------------------------------------------------- 1. класс единиц 2. класс сотен 3.класс тысяч 4. класс миллионов ***************************************************************************** Буду очень благодарна!

Автор: Гость