5 мая 1955года дата записывалась так : 5.5.55.В этой записи встречается только одна цифра 5.Сколько раз в течение того столетия запись числа, месяца и двух последних цифр года производилась при помощи только одной и той же цифры?
Алгебра
5 мая 1955года дата записывалась так : 5.5.55.В этой записи встречается только одна цифра 5.Сколько раз в течение того столетия запись числа, месяца и двух последних цифр года производилась при помощи только одной и той же цифры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8: 1.1.11; 2.2.22; 3.3.33 ;4.4.44; (5.5.55;) 6.6.66; 7.7.77; 8.8.88; 9.9.99
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