5 мая 1955года дата записывалась так : 5.5.55.В этой записи встречается только одна цифра 5.Сколько раз в течение того столетия запись числа, месяца и двух последних цифр года производилась при помощи только одной и той же цифры?

Алгебра

5 мая 1955года дата записывалась так : 5.5.55.В этой записи встречается только одна цифра 5.Сколько раз в течение того столетия запись числа, месяца и двух последних цифр года производилась при помощи только одной и той же цифры?

Автор: Гость