5 мая 1955года дата записывалась так : 5.5.55.В этой записи встречается только одна цифра 5.Сколько раз в течение того столетия запись числа, месяца и двух последних цифр года производилась при помощи только одной и той же цифры?

Алгебра
5 мая 1955года дата записывалась так : 5.5.55.В этой записи встречается только одна цифра 5.Сколько раз в течение того столетия запись числа, месяца и двух последних цифр года производилась при помощи только одной и той же цифры?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:  1.1.11; 2.2.22;  3.3.33   ;4.4.44; (5.5.55;)   6.6.66;   7.7.77; 8.8.88; 9.9.99
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