Помогите решить задание оно такое: расставте знаки действия,подбирите не менее п??ти вариантов расставления знаков действия.
Математика
Помогите решить задание оно такое: расставте знаки действия,подбирите не менее п??ти вариантов расставления знаков действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где пример ты попросил решить я пришла а нечего нету
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