Поясните пожалуйста в 5 предложений Что может быть если неправильно пользоваться электричеством ? Почему к электричеству относятся бережно?
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Поясните пожалуйста в 5 предложений Что может быть если неправильно пользоваться электричеством ? Почему к электричеству относятся бережно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если неправильно пользоваться электричеством, то может случится взрыв. К электричеству относятся бережно потому что если на пример не туда вставить розетку может тоже случится взрыв.
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