Вставь пропущенные буквы. К выделенным словам подбери родственные слова с бездар??ыми гласными в корне. Запиши слова парами.
Русский язык
Вставь пропущенные буквы. К выделенным словам подбери родственные слова с бездар??ыми гласными в корне. Запиши слова парами.
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Дорогой- дорого; слова-слово
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