Вставь пропущенные буквы. К выделенным словам подбери родственные слова с бездар??ыми гласными в корне. Запиши слова парами.

Русский язык

Вставь пропущенные буквы. К выделенным словам подбери родственные слова с бездар??ыми гласными в корне. Запиши слова парами.

Автор: Гость