Как решить математическое уравнение 2 умножить скобка открывается икс минус 30 скобка закрывается равно 90
Математика
Как решить математическое уравнение 2 умножить скобка открывается икс минус 30 скобка закрывается равно 90
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*(x-30)=90 x-30=90:2 x-30=45 x=45+30 x=75
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