Перевести на бел.мову охотничья собака
Беларуская мова
Перевести на бел.мову охотничья собака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паляўнічы сабака (?)
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