У парку росло 56 клененив , а в'язив- на 38 менше. Скильки всього дерев росло у парку ?
Математика
У парку росло 56 клененив , а в'язив- на 38 менше. Скильки всього дерев росло у парку ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Украинский не знаю, но вот на русском: Сначала 56-38=18 в'язив (не знаю как переводится) Дальше 56+18=74 дерев
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