Истоия, 10 класс А.Н. Сахаров часть 1 Вопросы к главе 1 (ответить хотя бы на некоторые, но желательно на все) 1. Какие проблемы периода становления древнерусского государства являются дискуссионными? 2. Какие современные славян...

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Истоия, 10 класс А.Н. Сахаров часть 1 Вопросы к главе 1 (ответить хотя бы на некоторые, но желательно на все) 1. Какие проблемы периода становления древнерусского государства являются дискуссионными? 2. Какие современные славянские народы вам известны? пока жите их государства на карте. 3. В чем состояли особенности хозяйственного развития восточных славян? Какую роль в этом играли природно-климатические условия? Почему наши предки занимались собирательством, охотой, рыболовством? 4. Почему у восточных славян появилась пословица "весенний день год кормить"? 5. Какие комментарии вы можете дать к утверждению: хозяй- ственная, языковая и религиозная общность главная предпосылка к объединению славян и образованию у них государства? 6. Почему союзы славянских племен это предгосударственные образования, а не сформировавшеся государства? 7. Что конкретно предприняла Ольга для укрепления древнерусского государства? 8. Какое событие из истории восточных славян, по вашему мнению, сыграло самую главную роль в образовании древнерусского государства и почему? 9. Сравните внешнюю политику князей Святослава и Владими- Выделите общее и особенное во внешнеполитическом курсе каждого из князей. 10. Поразмышляйте, крещение Руси- это результат государственного подхода князя Владимира к принятию новой веры или результат глубоко личностных, психологических исканий? А может, и то и другое? 11. Кто был современником князя Владимира(вариант: Святослава) в Европе? На Востоке? 12. Каковы последствия исторического выбора князя Владимира для российской цивилизации? 13. Составьте сообщение на тему наш край в период становления древнерусского государства 14. В каких произведениях отечественной культуры и литературы отражены события, процессы, персоны периода становления древнерусского государства?

Автор: Гость