Занчение слова эндемики
Русский язык
Занчение слова эндемики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эндемиками (от греч. ἔνδημος — местный) называются таксоны (животных или растений), представители которых обитают на относительно ограниченном ареале
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
В период спада для стабилизации экономики Центральный банк может использовать: ??ыберите один ответ: увеличение государственных закупок покуп...
Химия
Математика
Сколько лет составляют два века? Полвека? Четверть века? Сколько веков составляют 300 лет? 500 лет ? 1000 лет?
Химия