В период спада для стабилизации экономики Центральный банк может использовать: ??ыберите один ответ: увеличение государственных закупок покупку государственных облигаций на открытом рынке повышение нормы обязательного резер...

Экономика

В период спада для стабилизации экономики Центральный банк может использовать: ??ыберите один ответ: увеличение государственных закупок покупку государственных облигаций на открытом рынке повышение нормы обязательного резервирования снижение налогов

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