В период спада для стабилизации экономики Центральный банк может использовать: ??ыберите один ответ: увеличение государственных закупок покупку государственных облигаций на открытом рынке повышение нормы обязательного резер...
Экономика
В период спада для стабилизации экономики Центральный банк может использовать: ??ыберите один ответ: увеличение государственных закупок покупку государственных облигаций на открытом рынке повышение нормы обязательного резервирования снижение налогов
Ответ(ы) на вопрос:
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3) повышение нормы обязательного резервирования.
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