Можете написать два СИНКВЕЙНА про животных( на английском)
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Можете написать два СИНКВЕЙНА про животных( на английском)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Animals Wild, home Hunt, during, eat Home animals our friends Mammals
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