В коробке лежат воздушные шары 6 зеленых 2 желтых и 12 синих.клоун наугад выбирает о??ин шарик(найдите вероятность того что шар окажется зеленым или желтым

Геометрия

В коробке лежат воздушные шары 6 зеленых 2 желтых и 12 синих.клоун наугад выбирает о??ин шарик(найдите вероятность того что шар окажется зеленым или желтым

Автор: Гость