В коробке лежат воздушные шары 6 зеленых 2 желтых и 12 синих.клоун наугад выбирает о??ин шарик(найдите вероятность того что шар окажется зеленым или желтым

Геометрия
В коробке лежат воздушные шары 6 зеленых 2 желтых и 12 синих.клоун наугад выбирает о??ин шарик(найдите вероятность того что шар окажется зеленым или желтым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+2+12=20 6+2=8 ответ 8\20 (дробь это, если что)
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