Отношение среднего арифметического четырех последовательных четных натуральных чисел к 34 3:2.Найдите эти числа
Математика
Отношение среднего арифметического четырех последовательных четных натуральных чисел к 34 3:2.Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как отношение среднего арифметического четырех последовательных четных натуральных чисел к 34 3:2,их среднее арифметическое равно 51. (48+50+52+54):4=51.
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