Сделайте 2задания дам 20баллов

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Исключительно суровы условия жизни в северо-западной части Тибета, на плоскогорье Джангтан. Здесь всегда холодно и сухо. Летом температура редко поднимается выше +10°С. Дождей почти не бывает. Летом выпадает град, а зимой — снег, который в сухом воздухе быстро испаряется. С сентября по апрель над Джангтаном дуют сильные ветры. (нашла с инета).