Как решить 6(3×+5×)+7×-5×при ×+×=3

Математика
Как решить 6(3×+5×)+7×-5×при ×+×=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18x+30x+7x-5x=? x+x=3 51x=? 25x+25x+x=? 25*3+x=? 75+x=? x=-75
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