В чем заключались наблюдение, гипотеза и опыт в случае открытия Галилеем закона и??ерции?
Физика
В чем заключались наблюдение, гипотеза и опыт в случае открытия Галилеем закона и??ерции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галилей изобрел телескоп и разглядел в него 4 спутника юпитера
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