В чем заключались наблюдение, гипотеза и опыт в случае открытия Галилеем закона и??ерции?

Физика
В чем заключались наблюдение, гипотеза и опыт в случае открытия Галилеем закона и??ерции?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галилей изобрел телескоп и разглядел в него 4 спутника юпитера
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С 1 по 21 сентября число жарких дней на столько превосходило число холодных,на скол??ко число холодных дней превосходило число теплых. Сколько жарк...
Ответить
География
Соответствие между тектоническими стректурами и крупнейшими формами рельефа.1 и 2 столбик таблицы. 1 столбик Тектонические структуры, 2 столбик Фор...
Ответить
География
Помогите пожалуста номер 1
Ответить
Математика
Как решить 6(3×+5×)+7×-5×при ×+×=3
Ответить
Английский язык
Перивод этого текста нужен Numerous hobbies can be subdivided into four large classes:...........
Ответить