Соотношение суммы четырех последовательных натуральных чисел к 18 7:3.Найдите эти числа

Математика
Соотношение суммы четырех последовательных натуральных чисел к 18 7:3.Найдите эти числа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соотношение суммы четырех последовательных натуральных чисел к 18 7:3,то есть сумма 4 чисел равна 42. 9+10+11+12=42.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфемный анализ слова "Возглавлявших "
Ответить
История
Помагите ?запишите краткие ответы на вопросы.В чем,с точки зрения автора летописи,состоит ошибочность поведения русских князей?Как автор сумел доне...
Ответить
Физика
Внутряя энергия одноатомного идеального газа , взято в количестве вещества 2 моль, при темпиратуре 727 равна 1)12кДж 2)16,6кДж 3)18кДж 4)25кДж
Ответить
Математика
Соотношение суммы четырех последовательных натуральных чисел к 18 7:3.Найдите эти числа.
Ответить
Физика
В чем заключались наблюдение, гипотеза и опыт в случае открытия Галилеем закона и??ерции?
Ответить