Соотношение суммы четырех последовательных натуральных чисел к 18 7:3.Найдите эти числа
Математика
Соотношение суммы четырех последовательных натуральных чисел к 18 7:3.Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соотношение суммы четырех последовательных натуральных чисел к 18 7:3,то есть сумма 4 чисел равна 42. 9+10+11+12=42.
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