Морфемный анализ слова возглавлявших

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Морфемный анализ слова возглавлявших
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возглавлявших- прил., н.ф- возглавлявший., мн.ч., Р.п., (и чем в предложении является)
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