Помагите ?запишите краткие ответы на вопросы.В чем,с точки зрения автора летописи,состоит ошибочность поведения русских князей?Как автор сумел донеститдо читателя неразумность действий русских князей ?сам текст вот В это время ...

История

Помагите ?запишите краткие ответы на вопросы.В чем,с точки зрения автора летописи,состоит ошибочность поведения русских князей?Как автор сумел донеститдо читателя неразумность действий русских князей ?сам текст вот В это время пошли половцы на Русскую землю. На этот раз Святополк послал к Владимиру за помощью .......

Автор: Гость