Помагите ?запишите краткие ответы на вопросы.В чем,с точки зрения автора летописи,состоит ошибочность поведения русских князей?Как автор сумел донеститдо читателя неразумность действий русских князей ?сам текст вот В это время ...

История
Помагите ?запишите краткие ответы на вопросы.В чем,с точки зрения автора летописи,состоит ошибочность поведения русских князей?Как автор сумел донеститдо читателя неразумность действий русских князей ?сам текст вот В это время пошли половцы на Русскую землю. На этот раз Святополк послал к Владимиру за помощью .......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С точки зрения автора ошибка состоит в несплочености и разобщенности он сумел донести неразумность их действий словами: "Зачем вы распри имеете между собой, пока враги губят нашу землю"
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