Помогите составить предложения на слово: коллега,аккуратный,сессия

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Помогите составить предложения на слово: коллега,аккуратный,сессия
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Автор: Гость
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Гость:
У меня с моим коллегой есть много общего. я люблю когда все аккуратно. скоро будет зимняя сессия
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