Помогите пожалуста зделать два задачи 2 и 3
Математика
Помогите пожалуста зделать два задачи 2 и 3
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Гость:
Сам ришай и дума я во в 3 КЛАССЕ
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