7 класс Ребята,пожалуйста,сделайте про Европу и Азию. Я потом должна буду в таблицу все переписать. Вроде нужно искать на атласе и записывать по 2 или по 3 возле каждой буквы. Умоляю сделайте тщательно а) Оленеводство б) Добыча...
География
7 класс Ребята,пожалуйста,сделайте про Европу и Азию. Я потом должна буду в таблицу все переписать. Вроде нужно искать на атласе и записывать по 2 или по 3 возле каждой буквы. Умоляю сделайте тщательно а) Оленеводство б) Добыча каменного угля в) Выплавка металлов г) Добыча медной руды д) Выращивание винограда е) Производство машин ж) Выращивание риса з) Добыча нефти и) Кочевое животноводство к) Выращивание цитрусовых культур л) Выращивание кофе м) Рыболовство н) Производство химических веществ о) Деревообработка п) Судоходство р) Овцеводство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Города писать не буду, напишу страны: а) Финляндия и Россия б) Германия и Китай в) Германия и Япония д) Швеция и Индонезия е) Германия и Япония ж) Италия и Китай з) Норвегия и Саудовская Аравия и) Исландия и Монголия к) Испания и Бангладеш л) Испания и Камбоджа м) Норвегия и Индонезия н) Германия и Китай о) Финляндия и Индонезия п) Франция и Корея р) Ирландия и Монголия л)
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