7 класс Ребята,пожалуйста,сделайте про Европу и Азию. Я потом должна буду в таблицу все переписать. Вроде нужно искать на атласе и записывать по 2 или по 3 возле каждой буквы. Умоляю сделайте тщательно а) Оленеводство б) Добыча...

Гость: Гость:

Города писать не буду, напишу страны: а) Финляндия и Россия б) Германия и Китай в) Германия и Япония д) Швеция и Индонезия е) Германия и Япония ж) Италия и Китай з) Норвегия и Саудовская Аравия и) Исландия и Монголия к) Испания и Бангладеш л) Испания и Камбоджа м) Норвегия и Индонезия н) Германия и Китай о) Финляндия и Индонезия п) Франция и Корея р) Ирландия и Монголия л)