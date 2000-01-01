Доклад по теме Основные особенности климата Земли
География
Доклад по теме Основные особенности климата Земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
----------------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Выберете правильный ответ: 1. Предпринимательская фирма является юридическим лицом: а) да б) нет в) не всегда 2. Индивидуальный частный предпр...
Математика
Математика
Сколько в хх1 столетии лет в которых 1января будет тем же днем недели,что и 31 декабря, если известно,что 2100год не считается высокосным, а 2000го...