В прям треугольнике АТС с прямым углом С внешний угол при вершине В равен 99грдус. Найдите модуль разности между углами А и В

Математика
В прям треугольнике АТС с прямым углом С внешний угол при вершине В равен 99грдус. Найдите модуль разности между углами А и В
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