Помогите придумать загадки про Карелию! Заранее спасибо. У нас большая игра.
Литература
Помогите придумать загадки про Карелию! Заранее спасибо. У нас большая игра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Крохотная птичка с хвостиком льняным сквозь стены пролетает.(Нитка с иголкой) 2)Летом звенит-поёт, зимой в амбаре живёт.(Коса). 3)Угля черней, снега белей, выше кромки сетей, ниже саней.(Сорока) 4)Олень по полю скачет, ноги до земли не достают.(Люлька). 5)Жеребец в конюшне, хвост на крыше.(Печь).
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