Помогите придумать загадки про Карелию! Заранее спасибо. У нас большая игра.

Гость: Гость:

1)Крохотная птичка с хвостиком льняным сквозь стены пролетает.(Нитка с иголкой) 2)Летом звенит-поёт, зимой в амбаре живёт.(Коса). 3)Угля черней, снега белей, выше кромки сетей, ниже саней.(Сорока) 4)Олень по полю скачет, ноги до земли не достают.(Люлька). 5)Жеребец в конюшне, хвост на крыше.(Печь).