Десять рабрчих выполнянют 5 детали за 30 часов. тогда за сколько часов пятнадцать р??бочих выполня 10таких деталей

Математика

Десять рабрчих выполнянют 5 детали за 30 часов. тогда за сколько часов пятнадцать р??бочих выполня 10таких деталей

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