Десять рабрчих выполнянют 5 детали за 30 часов. тогда за сколько часов пятнадцать р??бочих выполня 10таких деталей
Математика
Десять рабрчих выполнянют 5 детали за 30 часов. тогда за сколько часов пятнадцать р??бочих выполня 10таких деталей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один рабочий выполнит 5 деталей за 30*10 = 300 часов. Один рабочий выполнит 10 деталей за 300*2 = 600 часов. 15 рабочих выполнят 10 деталей за 600:15 = 40 часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. Какими членам?? предложения являются причастия и деепричастия? 1. Спотыкаясь ц...
Русский язык