Если у дома до дачи ехать на машине то потребуется ровно 2 часа а если на мотоцикле то 200 минут на сколько дальше будет в пути мотоцикл чем машина?

Математика

Если у дома до дачи ехать на машине то потребуется ровно 2 часа а если на мотоцикле то 200 минут на сколько дальше будет в пути мотоцикл чем машина?

Автор: Гость