Если у дома до дачи ехать на машине то потребуется ровно 2 часа а если на мотоцикле то 200 минут на сколько дальше будет в пути мотоцикл чем машина?
Математика
Если у дома до дачи ехать на машине то потребуется ровно 2 часа а если на мотоцикле то 200 минут на сколько дальше будет в пути мотоцикл чем машина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час=60мин 2часа=60+60=120 200-120=80мин на 80 минут мотоцикл едет дольше, чем машина:)
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