Номер 8 помогите ! Буду благодарен !
Алгебра
Номер 8 помогите ! Буду благодарен !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответь 3 x^2-64<0 x^2<64 x=+-8 (-8 ; 8)
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