Помогите, пажалуйста!Нужно перевести предложение на англ.яз.Тут прошедшее время И все другие временна Past(Simpl,Continuous,Perfect,Perfect Continuous) ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На днях я познакомился с одним старым моряком.Он побывал во мн...
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Помогите, пажалуйста!Нужно перевести предложение на англ.яз.Тут прошедшее время И все другие временна Past(Simpl,Continuous,Perfect,Perfect Continuous) ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На днях я познакомился с одним старым моряком.Он побывал во многих странах на востоке и западе .Он рассказал мне о многих городах,которые он посетил во время своих многочисленных путешествий ЛЮДИ ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ ФОРМУЛЫ ПРАВИЛ И САМИ ПРАВИЛА ТО НЕ ПИШИТЕ МНЕ ФИГНЮ ИЗ ПЕРЕВОДЧИКА Я САМА МОГУ ЗАБИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕВОДЧИК МНЕ НУЖНЫ ПРАВИЛА ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫЕ В ПРЕДЛ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The other day I met an old moryakom.On visited many countries in the east and west. He told me about the many cities he visited during his numerous travels
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