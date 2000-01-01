Выберете правильный ответ: 1. Предпринимательская фирма является юридическим лицом: а) да б) нет в) не всегда 2. Индивидуальный частный предприниматель должен создавать и регистрировать юридическое лицо: а) да б) нет 3. Участни...

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Выберете правильный ответ: 1. Предпринимательская фирма является юридическим лицом: а) да б) нет в) не всегда 2. Индивидуальный частный предприниматель должен создавать и регистрировать юридическое лицо: а) да б) нет 3. Участник и учредитель фирмы – это одно и то же лицо: а) да б) нет 4. Деятельность предпринимательской фирмы не является нелегальной, если она осуществляется без регистрации, но преследует законные цели: а) да б) нет 5. Незаконной считается предпринимательская деятельность, осуществляемая без регистрации юридического лица, целью которой является получение прибыли от реализации алкогольной продукции: а) да б) нет 7. Какой из перечисленных документов регламентирует предпринимательскую деятельность в России: а) Закон «Об ООО» б) Закон «Об АО» в) Гражданский кодекс г) Конституция д) Уголовный кодекс е) Налоговый кодекс ж) Закон «Об иностранных инвестициях»

Автор: Гость