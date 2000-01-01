Сколько в хх1 столетии лет в которых 1января будет тем же днем недели,что и 31 декабря, если известно,что 2100год не считается высокосным, а 2000год относится к хх столетию ?

Математика

Сколько в хх1 столетии лет в которых 1января будет тем же днем недели,что и 31 декабря, если известно,что 2100год не считается высокосным, а 2000год относится к хх столетию ?

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