«Четвертый лишний В каждом из столбцов найдите четвертый лишний фразеологизм; объясните, почему он «лишний», и составьте с ним по предложению. 1) хоть пруд пруди кот наплакал тьма-тьмущая яблоку негде упасть 2) во вс...
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«Четвертый лишний В каждом из столбцов найдите четвертый лишний фразеологизм; объясните, почему он «лишний», и составьте с ним по предложению. 1) хоть пруд пруди кот наплакал тьма-тьмущая яблоку негде упасть 2) во все лопатки сломя голову черепашьим шагом в мгновенье ока 3) слово в слово тютелька в тютельку комар носа не подточит вилами на воде писано 4) попасть впросак попасть на седьмое небо попасть в переплет попасть в переделку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Кот налакал это предложение лишнее потому что означает мало, а остальные много. 2) Черепашьем шагом Это предложение лишнее потомучто оно означает медленно а остальные быстро 3)Сама не знаю 4) Попасть на седьмое небо Это значит быть счастливым, а остальные быдь в беде или расстроеным
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