«Четвертый лишний В каждом из столбцов найдите четвертый лишний фразеологизм; объясните, почему он «лишний», и составьте с ним по предложению. 1) хоть пруд пруди кот наплакал тьма-тьмущая яблоку негде упасть 2) во вс...

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«Четвертый лишний В каждом из столбцов найдите четвертый лишний фразеологизм; объясните, почему он «лишний», и составьте с ним по предложению. 1) хоть пруд пруди кот наплакал тьма-тьмущая яблоку негде упасть 2) во все лопатки сломя голову черепашьим шагом в мгновенье ока 3) слово в слово тютелька в тютельку комар носа не подточит вилами на воде писано 4) попасть впросак попасть на седьмое небо попасть в переплет попасть в переделку

Автор: Гость