Химический состав семян. напишите лабораторную работу

Биология
Химический состав семян. напишите лабораторную работу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Рассмотреть химические элементы которые находятся в семенах. 2.Сделать подробный анализ элементов. 3.Сравнить семена одного растения с другим растением. 4.Сделать вывод.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
«Четвертый лишний В каждом из столбцов найдите четвертый лишний фразеологизм; объясните, почему он «лишний», и составьте с ним по предложению....
Ответить
Математика
Запишите выражение и найдите его значение: а) сумма частного чисел 108 и 3 и произведения чисел 25 и 12 б) разность числа 670 и суммы чисел 195...
Ответить
Обществознание
Каковы основные положения этики ученых?
Ответить
Химия
Рассчитайте относительную массу Са2О
Ответить
Математика
Гриша взял бумажный треугольник и вырезал из него квадрат. Известно что периметр треугольника был равен 17,а периметр полученной фигуры 23.Найдит...
Ответить