Химический состав семян. напишите лабораторную работу
Биология
Химический состав семян. напишите лабораторную работу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Рассмотреть химические элементы которые находятся в семенах. 2.Сделать подробный анализ элементов. 3.Сравнить семена одного растения с другим растением. 4.Сделать вывод.
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