Изопреновый каучук получают из а) этилена б) ацителена в) бутадиена 1-3 г) 2-метилбутадиена - 1.3

Химия
Изопреновый каучук получают из а) этилена б) ацителена в) бутадиена 1-3 г) 2-метилбутадиена - 1.3
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Гость:
2-метилбутадиена-1,3 
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