Всякая любовь истинна и прекрасна по своему , лишь бы она была в сердце а не в голове. как это понять?как понять смысл?

Обществознание

Всякая любовь истинна и прекрасна по своему , лишь бы она была в сердце а не в голове. как это понять?как понять смысл?

Автор: Гость