Всякая любовь истинна и прекрасна по своему , лишь бы она была в сердце а не в голове. как это понять?как понять смысл?
Обществознание
Всякая любовь истинна и прекрасна по своему , лишь бы она была в сердце а не в голове. как это понять?как понять смысл?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что любят, сердцем, а не головой! то что "любовь" - разумом не объяснишь!
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