Помогите пожалуста зделать задачи номер 2 и 3
Математика
Помогите пожалуста зделать задачи номер 2 и 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 1)56-27=29 второе число 2)47-28=19 кг яблок в другом ящике 3) Фауд=30 лет, Айсель=25, Лейла=21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Обществознание
Всякая любовь истинна и прекрасна по своему , лишь бы она была в сердце а не в голове. как это понять?как понять смысл?
Литература
Сочинение на свободную тему " взаимная ответственность родителей и детей, друг пе??ед другом ( по повести а.с. пушкина "стационный смотритель")
Английский язык